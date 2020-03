Ausfallschritte (Fortgeschrittene): Einen Fuß hinten auf den Stuhl stellen, das andere Bein steht fest auf dem Boden (entweder relativ nah am Stuhl oder weit weg), der Oberkörper bleibt aufrecht, Bauch anspannen (Bauchnabel reinziehen); das vordere Bein so weit beugen, dass das Knie des hinteren Beines fast den Boden berührt, danach wird das vordere Bein wieder gestrecktNach 10 bis 25 Wiederholungen wird gewechselt. Möglich: zwei Flaschen in die Hand nehmen.