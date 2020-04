Leichtathletik : Absagen für „Swim&Run“ und Triathlon-Finale

Ratingen Sowohl der zweite Schulsporttag „Swim&Run“ im Angerbad als auch das Triathlon-Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ an selber Stelle können wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden. Organisationsleiter Georg Mantyk vom Triathlon Team Ratingen 08 will beide aber im Blick behalten.

Zum Mehrkampf-Meeting am 20./21. Juni im Ratinger Stadion gab es am Montag seitens des Deutschen Leichtathletik-Verbandes noch keine Neuigkeiten, für zwei weitere Leichtathletik-Veranstaltungen in Ratingen dagegen Gewissheit: Sowohl die zweite Auflage des Schulsporttages „Swim&Run“ als auch das Triathlon-Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ können wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden. „Nach den Entwicklungen der letzten Wochen ist es keine Überraschung, dass wir die ersten Events absagen müssen, beziehungsweise das im Sinne der Gesundheit auch möchten“, sagt Organisationsleiter Georg Mantyk vom Triathlon Team Ratingen (TTR) 08, der doppelt enttäuscht ist: „Eine solche Entscheidung treffen zu müssen, ist natürlich immer sehr schade, aber in diesen Fällen sind auch noch zwei Schulveranstaltungen betroffen“, sagt Mantyk.