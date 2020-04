Ratingen : SG Ratingen richtet den Blick nach vorn

Trainer Ace Jonovski kann sich mit der SG Ratingen nun auf die neue Saison vorbereiten, dann soll es weiter nach oben gehen als zuletzt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Nach dem Abbruch der laufenden Spielzeit wegen des Coronavirus stehen die Regionalliga-Handballer der SG Ratingen vor einem personellen Umbruch. Acht Spieler sind im Vergleich zum Start in diese Saison in der neuen nicht mehr dabei, fünf Zugänge stehen schon fest. Damit will Geschäftsführer Bastian Schlierkamp wieder erfolgreicher sein.

Die Rechnung war schon aufgemacht: Sollte die SG Ratingen 2011 nur noch einmal unentschieden spielen, hätte sie allein in dieser Regionalliga-Spielzeit die gesamte Negativ-Bilanz aus den Saisons 2010/2011 bis einschließlich 2013/2014 eingestellt: Seit der Vereinsgründung bis zum Aufstieg in die Dritte Liga hatte es in diesem Zeitraum vier Unentschieden und acht Niederlagen in der Bezirks-, Landes-, Verbands- und Oberliga gegeben, in der aktuellen Regionalliga-Saison waren es vor Ausbruch der Corona-Krise drei Unentschieden und acht Niederlagen.

Mehr wird aber auch nicht hinzukommen, denn inzwischen ist klar, dass die Saison durch das Virus nicht nur unter-, sondern nun sogar abgebrochen ist. Das zumindest geht aus einer Mitteilung des Handballverbandes Mittelrhein (HVM) hervor, in der in Bezug auf die Regionalliga Nordrhein steht, dass diese bis 19. April wie geplant pausiert und ab 20. April abgebrochen wird. Der ebenfalls involvierte HV Niederrhein hat dazu am Montag noch einmal getagt, ein Ergebnis – auch für den Umgang mit den Ligen unterhalb der Regionalliga – wird in den nächsten Tagen erwartet. Regelungen zum Auf- und Abstieg sind noch nicht getroffen worden, der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat aber Empfehlungen ausgesprochen, nach der es nur Auf-, aber keine sportlichen Absteiger geben soll.

Damit beschäftigt sich die SG Ratingen allerdings nur am Rande, sie läuft nach dem Saisonabbruch derzeit als Siebter einer allerdings durch unterschiedliche Spiel-Anzahlen verzerrten Tabelle ein. „Damit ist bei uns natürlich niemand glücklich“, sagt SG-Geschäftsführer Bastian Schlierkamp und ergänzt: „Das ist die schlechteste Platzierung seit sieben Jahren – und so lange gibt es uns ja noch nicht.“ Seine Rechnung: „Wir sind Siebter in der vierten Liga, das ist schlechter als 2012/2013, als wir Erster der Verbandsliga waren. Wir hätten das in der Tabelle in den ausstehenden Spielen gerne noch ein wenig geradegerückt, aber das geht halt nicht mehr.“

Damit ist auch klar, dass jetzt schon die volle Konzentration auf der neuen Saison liegt, und da erwartet die SG ein Umbruch: Bereits in der laufenden Saison wurden die Verträge mit Jan Kerssenfischer, Petre Angelov, Marco Bauer und Timo Schmitz aufgelöst, hinzu kam die Rochade auf der Trainerposition, nach der Assistent Marcel Müller wieder Spieler werden sollte und Spielertrainer Ace Jonovski nur noch Coach war. Nach dieser Saison, die ja faktisch jetzt vorbei ist, kommen vier Abgänge hinzu: Towart Nils Thorben Schmidt, Rückraumspieler Lukas Plaumann sowie die Kreisläufer Christian Mergner und Kai Funke. Diese Position besetzen in der neuen Saison Max Eugler, der nach seinem Auslandsaufenthalt bereits zwei Spiele absolviert hat, und Rückkehrer Damian Janus, der ebenso vom Zweitligisten HSG Krefeld kommt wie Spielmacher Simon Ciupinski. In Robert Markotic vom Bundesligisten TVB Stuttgart und Nedim Hadzic von der HSG Wetzlar II gibt es Linkshänder für den Rückraum, zudem hat in Patryk Rutzki ein Perspektivspieler von den Rhein Vikings unterschrieben. Eine neue Nummer eins im Tor ist wohl schon gefunden, der Name ist auf Wunsch des abgebenden Vereins aber noch unter Verschluss.