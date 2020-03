Zwangspause im Sport : Stadt schließt alle Sportstätten

Hier hätte das Handball-Derby zwischen TV Ratingen und TuS 08 Lintorf stattfinden sollen, nun ist die Sporthalle am Europaring dicht. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Coronavirus-Pandemie beendet nahezu den gesamten Sportbetrieb in Ratingen. Am Beispiel des TV zeigt Geschäftsführerin Marion Weißhoff-Günther, was Vereine derzeit zu tun haben: Kommunikation und Prävention.

Am Sonntagmorgen saß Marion Weißhoff-Günther in der Geschäftsstelle des TV Ratingen. „Ich sitze aber auch alleine hier, kein Problem“, sagte die Geschäftsführerin mit Blick auf mögliche Ansteckungsrisiken mit dem Coronavirus. Um dessen Ausbreitung einzudämmen, hat die Stadt Ratingen ab dem heutigen Montag alle städtischen Sportstätten geschlossen, einschließlich der Eissporthalle Am Sandbach, des Angerbads und des Allwetterbads Lintorf.

Schon vor dieser Maßnahme hatten die Handballer des TV Ratingen und des TuS 08 Lintorf das Verbandsliga-Derby, das am Samstag in der Sporthalle Europaring steigen sollte, aufgrund eines zu hohen Ansteckungsrisikos auf der mit bis zu 250 Zuschauern gefüllten Tribüne abgesagt, dann folgten sämtliche Partien sportartübergreifend bundesweit. Die Vereine TV Ratingen, TuS Lintorf und TV Hösel kommunizierten, dass sie ihren Sportbetrieb komplett einstellen – auch darum war Weißhoff-Günther Sonntag im Büro. „Die Verantwortung hat man, die kann man nicht immer nach Dienstzeiten regeln“, sagte sie trocken. Zettel an Hallen hängen, dass alles ausfällt, auch Angebote des TV im Freien, gehörte am Sonntag ebenso zu ihren Aufgaben wie das Erstellen eines Kommunikationskanals, um den Kontakt mit allen Übungsleitern und Verantwortlichen herzustellen – auch, falls es Erkrankungsfälle gebe. „Wir haben bislang keinen einzigen Verdachtsfall, aber Prävention zu betreiben“, betonte Weißhoff-Günther.