In der Corona-Krise : Handballverband Niederrhein bricht alle Spielzeiten ab

In der Corona-Krise

Ratingen Diese Entscheidung war abzusehen: Der Handballverband Niederrhein folgt der Empfehlung des Deutschen Handball-Bundes, aufgrund der Coronavirus-Pandemie alle Spielzeiten unterhalb der Dritten Liga zu beenden. Damit sind nach der Regionalliga unter anderem auch die Ober-, Verbands- und Landesligen vorbei.

Der Handballverband Niederrhein (HVN) folgt der Empfehlung des Deutschen Handball-Bundes (DHB) die am 12. März zunächst bis 19. April ausgesetzten Saisons auch in seinen Ligen ab dem 20. April aufgrund der Coronavirus-Pandemie abzubrechen. „Dies hat das Präsidium in Abstimmung und nach Anhörung der spielleitenden Stellen, der technischen Kommission und den acht Kreisvorsitzenden entschieden“, schreibt der HVN.