Handball, Regionalliga Nordrhein : SG-Handballer Lazarov ist Corona-positiv getestet

Filip Lazarov (rechts) ist Corona-positiv getestet worden, die SG Ratingen hat ihn als Vorsichtsmaßnahme vom Team separiert. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der nordmazedonische Rückraumspieler Filip Lazarov hat sich möglicherweise auf einem Flug mit dem Coronavirus infiziert. Eine schriftliche Bestätigung des Ergebnisses fehlt dem Handball-Regionalligisten SG Ratingen noch.

Der Ratinger Sport hat vermutlich seinen ersten prominenten Corona-Fall: Filip Lazarov, international erfahrener Rückraumspieler des Handball-Regionalligisten SG Ratingen, ist positiv auf das Virus getestet worden. „Das Ergebnis liegt aber noch nicht schriftlich vor und ist auch noch nicht bestätigt“, sagt SG-Geschäftsführer Bastian Schlierkamp.

Nach dessen Beschreibung hatte sich Lazarov nach der Rückreise aus seiner nordmazedonischen Heimat eigenständig testen lassen. Einige Tage nach seiner Rückkehr kam eine E-Mail, dass ein Mitreisender in dem Flugzeug, das Lazarov genutzt hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. „Das Gesundheitsamt macht in dem Fall einen Abgleich“, berichtet Schlierkamp und führt aus: „Wenn es sich aber nicht um einen direkten Sitznachbarn handelt, testet das Gesundheitsamt in dem Fall gar nicht.“

Zur Person Filip Lazarov hat 47 Länderspiele bestritten Geboren 21. April 1985 in Titov Veles (Nordmazedonien) Position Rückraum links Größe 1,99 Meter Länderspiele 47 (133 Tore) für Nordmazedonien Titel u.a. mazedonischer Meister (7x) und Pokalsieger (8x) Bei der SG Ratingen seit 2018 Bruder Der fünf Jahre ältere Kiril Lazarov zählt zu den besten Halbrechten der Welt.

Die SG nahm Lazarov trotz umgehend als Vorsichtsmaßnahme aus allen Einheiten mit dem Team heraus, der Nordmazedonier reiste auch nicht mit ins Trainingslager in die Niederlande am Wochenende. „Filip hat versucht, am Flughafen einen Termin zum Testen zu bekommen, das hat aber nicht geklappt. Dann ist er über den Hausarzt gegangen, weil er Symptome verspürt hat. Da ist er dann getestet worden – positiv“, sagt Schlierkamp, der aber darauf verweist, dass die Bestätigung dessen noch aussteht und „interessanterweise sowohl Filips Frau als auch sein Sohn negativ getestet“ wurden.