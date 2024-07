Gastspieler im Check Zwei Zugänge sind für Ratingen 04/19 denkbar

Der 22-Jährige hat Oberliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim VfB Homberg und spielte zuletzt bei Rot-Weiss Ahlen in der Regionalliga. Im zentralen Mittelfeld ging er robust zu Werke, er wirkt ohnehin sehr körperlich. Wie es um seine Fitness steht, war in 45 Einsatzminuten nicht gänzlich zu sehen, einmal schoss er nach einem Laufduell einen Ball, den er vor der Grundlinie nicht mehr bekommen hatte, fast aus dem Stadion. Sein Vorteil: 04/19 hat Bedarf an einem körperlich starken zentralen Mittelfeldspieler.