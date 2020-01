Lupe auf Clemens Oppitz : „Das ist nicht so ganz nach meiner Vorstellung gelaufen“

Clemens Oppitz spielt sonst in der Verbandsliga-Reserve der SG Ratingen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Clemens Oppitz kommt in der heißen Schlussphase gegen TuSEM Essen II für die SG Ratingen zu seinem Debüt in der Regionalliga, ein Stürmerfoul hat beinahe schlimme Folgen. Am Ende geht aber alles glimpflich aus.

Es läuft die 59. Minute im Spiel der Handball-Regionalliga zwischen der SG Ratingen und TuSEM Essen II, die Hausherren haben gerade von Linksaußen Niclas Schmidt das 32:31 kassiert, in Unterzahl, weil Torhüter Nils Thorben Schmidt sich eine Zeitstrafe wegen Meckerns geleistet hatte. Die Ratinger spielen schnell nach vorne, wollen den Ausgleich – und dann knickt Lukas Plaumann auf halbrechts mit dem Fuß um und muss raus. Da Sam Schäfer fehlt, sind die Alternativen im Rückraum kaum vorhanden, Trainer Ace Jonovski entscheidet sich für Clemens Oppitz. Ausgerechnet in dieser heißen Phase gibt es also das Debüt für den 21-Jährigen aus der Verbandsliga-Reserve.

Nachdem Filip Lazarov mit seinem elften Treffer 50 Sekunden vor dem Ende den Ausgleich markiert hat, scheitert Essen an der erneuten Führung, die Ratinger schalten um, wollen den Siegtreffer, 15 Sekunden sind noch zu spielen. Der Ball geht an der Mittellinie zu Oppitz, der in der Vorwärtsbewegung nicht sieht, dass ihm ein Essener im Weg steht – Stürmerfoul, Ballbesitz TuSEM in der Spielhälfte der SG. Die verteidigt aber dann immerhin das Remis in einem Spiel, in dem sie schon 15:9 geführt, aber auch 28:31 zurückgelegen hatte.