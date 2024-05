Fußball, Kreisliga A SVH unterliegt, Türkgücü siegt

Der Meister der Fußball-Kreisliga A, der CfR Links, war doch zu stark für den SV Hösel, der beim 2:4 (0:1) seine dritte Heimniederlage bezog. Vor dem Wechsel lief es nicht bei den Blau-Weißen. Links verteidigte ordentlich und ging kurz vor dem Wechsel in Führung. Dann, in der Pause, reagierte Trainer Benny Schröder. Er nahm mit Timo Kemper und Marzio Menzler zwei neue Offensivkräfte herein. Und bald stand es 2:1. Da nutzte zunächst Kemper einen Links-Abwehrfehler, und Nico Polster legte wenig später mit einem Alleingang das 2:1 nach. Es sah nun gut aus, der Heimsieg winkte da schon.