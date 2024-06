27. Mehrkampf-Meeting beim TV Ratingen So lief der erste Tag

Dennoch forderte schon die jeweils erste Disziplin im Zehn- und Siebenkampf ihren Tribut. Bei den 100 Metern der Männer verletzte sich Nils Kremling, der Regensburger musste bei seiner Premiere in Ratingen direkt aufgeben. Wenig später erwischte es im 100-Meter-Hürdenlauf der Frauen Ivona Dadic, die an der vierten Hürde den Lauf und damit auch direkt den Siebenkampf abbrach. Schlimmer sah es bei Yulia Loban aus, die Ukrainerin stürzte an der letzten Hürde und rutschte so gerade noch über die Ziellinie. Mit Schürfwunden an Rücken, Knie und Oberschenkel humpelte sie davon, konnte aber weitermachen. So gab es noch einen Wiederholungslauf für Holly Mills, die Engländerin war durch Lobans Sturz auf ihrer Bahn behindert worden – sie verbesserte sich letztlich um vier Hundertstel auf 14,60 Sekunden.