Qualifikation für Olympia Was man zum 27. Mehrkampf-Meeting wissen muss

Teilnehmer Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat das Feld wieder mit insgesamt 24 Sportlern bestückt, darunter sind bei den Männern der Hannoveraner Malik Diakité oder der zweifache Ratingen-Sieger Kai Kazmirek. Die deutschen Top-Stars fehlen: Leo Neugebauer hat just in den USA den deutschen Rekord weiter verbessert auf nun 8961 Punkte, Niklas Kaul ist Titelverteidiger bei der EM. Beide sind gesetzt für Olympia und benötigen den Wettkampf in Ratingen nicht. Ebenfalls bei der EM war das deutsche Damen-Trio Carolin Schäfer, Sophie Weißenberg und Vanessa Grimm – einen Start in Ratingen gebe es nur, sollte bei der EM etwas schieflaufen, hatte Bundestrainer Frank Müller gesagt. Und nun trifft das auf Schäfer zu, die in Rom drei ungültige Versuche beim Kugelstoßen hinlegte und deshalb den Wettkampf abbrach. Da sie aber vor Olympia noch einen kompletten Siebenkampf absolvieren will, will die Frankfurterin nun in Ratingen starten. Dort gewann sie bereits dreimal. Internationale Aushängeschilder in zwei Wochen in der Dumeklemmerstadt sind zudem beispielsweise die Österreicherin Ivona Dadic und die Irin Kate O’Connor, bei den Männern unter anderem der Niederländer Jeff Tesselaar sowie die Australier Daniel Golubovic und Cedric Dubler, die erstmals in Ratingen starten wollen.