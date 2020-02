Handball : SG Ratingen versagt in Aachen vom Siebenmeter-Strich

Auch Alexander Oelze vergab in Aachen zwei Siebenmeter. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Bei der 21:28-Niederlage beim Tabellendritten der Handball-Regionalliga vergeben die Gäste acht Strafwürfe. „Das klingt fast ein bisschen unrealistisch“, sagt Kapitän Alexander Oelze. Das Ziel Aufstieg dürfte für die SG Ratingen nun gestrichen sein, sie ist auf Rang sechs abgerutscht.

Auf der Foto-Plattform Instagram hat BTB Aachen am Samstagabend ein Fest gefeiert. Im Zentrum dessen stand „eldoschi“, der sich im Verlaufe des Heimspiels der Handball-Regionalliga gegen die SG Ratingen immer mehr Ausrufezeichen hinter seinem Spitznamen verdiente. Mit Klarnamen heißt der Mann Peer Dosch und steht im Tor der Aachener, und ihm gelangen nicht nur viele Paraden im Spiel, sondern auch acht (!) bei Siebenmetern der Ratinger.

Die bekamen insgesamt elf Strafwürfe zugesprochen, nutzten davon aber nur drei, und wenn man sieht, dass in Christian Mergner sogar der Kreisläufer, der sicher nicht als Experte auf diesem Gebiet gilt, an den Siebenmeter-Strich ging und seinen einzigen Versuch verwandelte, erhält man eine Ahnung, wie groß die Not an diesem Abend bei der SG in dieser Disziplin war. Es vergaben Filip Lazarov, Alexander Oelze, Yannik Nitzschmann (je 2), Thomas Bahn und Marcel Müller – der Ex-Trainer war erstmals als Spieler reaktiviert worden und nur für diesen Siebenmeter und den Nachwurf aufs Feld gekommen, konnte aber beide nicht im Tor unterbringen.

So verloren die Ratinger 21:28 (8:13) – hätten sie die Siebenmeter-Quote aus den jüngsten beiden Spielen, in denen Lazarov 100 Prozent vom „Strich“ geliefert hatte, gehalten, hätte die SG 29:28 gewonnen. Acht verworfene Siebenmeter – „das klingt fast ein bisschen unrealistisch“, sagte Kapitän Oelze, der Dosch bei einem seiner Strafwürfe schon mit einer Täuschung auf den Boden geschickt hatte, dann aber doch am linken Arm des Torwarts scheiterte, der blitzschnell wieder nach oben kam. „Der hat das Spiel seines Lebens gemacht“, sagte Oelze enttäuscht-anerkennend.

Der ehemalige Spielertrainer der SG, Simon Breuer, hatte Oelze von Anfang an komplett aus dem Spiel genommen, zudem wurden die anderen Ratinger Rückraumspieler früh angenommen – so kam die SG nie ins Spiel und lag schon nach rund zehn Minuten 2:7 zurück. Zum zwischenzeitlichen 1:3 hatte Lazarov übrigens per Siebenmeter getroffen, da war das spätere Generalversagen vom „Strich“ noch nicht abzusehen. Zwar überzeugten Mergner und Abwehrchef Bahn mit je sechs Toren, doch Oelze fand: „28 Gegentore auswärts sind in Ordnung, aber nur 21 zu werfen sind eine Katastrophe. Unsere Chancenverwertung war unterirdisch.“ Generell kamen die Ratinger gegen die offensive Deckung nicht zum Zuge. Durch die Manndeckung gegen Oelze fehlten den Gästen Durchschlagskraft und Spielsteuerung, zumal Lazarov und Sam Schäfer angeschlagen ins Spiel gegangen waren.

Allerdings ist es auch nicht neu, dass die SG mit einer offensiven Abwehr Probleme hat, Trainer Ace Jonovski, der sich beim Stand von 13:19 in Überzahl eine Zeitstrafe wegen Reklamierens leistete, sollte dafür schnell Lösungen finden. Mit der Niederlage beim Tabellendritten, an dem sie mit einem Sieg hätten vorbeiziehen können, sind die Ratinger auf Rang sechs abgerutscht. Das Saisonziel „Aufstieg“ dürften sie nun endgültig gestrichen haben.