Mehrkampf-Meeting : Brugger scheitert – Rolnin begeistert

Ratingen Der Franzose überbietet die WM-Norm Frankreichs um ganze vier Punkte.

Erinnerungen wurden wach an 1997, als Udo Bölts den späteren Tour de France-Sieger mit einem „Quäl dich, du Sau“ über die Vogesen scheuchte. Was der Franzose Gael Querin seinem Landsmann Basile Rolnin während der abschließenden 1500 Meter beim Zehnkampf in Ratingen zurief, ist nicht überliefert. Doch während der rund fünf Minuten langen Laufstrecke feuerte Querin seinen Kollegen immer wieder an, fungierte als Tempomacher, es fehlte nur noch, dass er ihn persönlich angeschoben hätte. Obwohl Querin selber bereits nach den 110 Meter Hürden ausgeschieden war, beendete er den Wettkampf wie ein echter Sportler – und trieb Rolnin mit 8205 Punkten ganze fünf Zähler über die WM-Norm für Doha.