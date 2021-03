Leichtathletik : Es gibt weniger Termine für den Neanderland Cup 2021

Kreis Mettmann Wegen der Corona-Pandemie ist das Angebot an Läufen, die zum Neanderland Cup zählen, reduziert. Einige Veranstalter haben für 2021 bereits abgesagt, andere warten, andere bringen digitale Angebote ein. Fünf Läufe braucht es für eine Wertung.

Normalerweise ist für eingefleischte Läufer im Kreis Mettmann und Umgebung die Teilnahme am Neanderland Cup eine besondere Herausforderung. Unter seinem Dach vereint der Cup in coronafreien Zeiten die Hauptläufe von zehn Veranstaltungen. Seit dem Beginn der Pandemie vor einem Jahr sind allerdings viele Regeln außer Kraft gesetzt. So sagte die Hildener AT die Winterlaufserie wegen der Verlängerung des Lockdowns endgültig ab. Der TSV Hochdahl führt den im März geplanten Neandertallauf ebenfalls nicht durch. Dagegen steigt der Bachlauf von ME-Sport in einer Corona-Variante unter dem Motto „Gemeinsam alleine laufen“.