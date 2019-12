Fußball : 04/19 II bleibt heimschwach

Lenkte am Ende noch einen harten Schuss mit tollem Sprung an die Latte: Ratingens Torwart Jan-Luca Klein. Foto: Fupa.net

Ratingen Gegen Bezirksliga-Schlusslicht Kalkum-Witlaer ist das 1:1 noch schmeichelhaft für Ratingen 04/19 II. Torwart Jan-Luca Klein hält den Punkt mit einer spektakulären Parade fest. Die Gäste spielten keineswegs wie ein Absteiger.

Die Wittlaerer haben in der vergangenen Woche den Trainer gewechselt. Für Michael Hecker ist nun wieder dessen Vorgänger Holger Sturm im Amt. Ausschlaggebend war wohl die 0:9-Pleite zuletzt in Berghausen. Jedenfalls spielten die Gäste zu keinem Zeitpunkt wie ein Absteiger. Den Ratingern gelang eine schnelle Führung durch Niclas Kuypers. Der 19-Jährige lenkte geschickt eine Hereingabe von Zugang Felix Schleicher zum 1:0 ein. Schleicher ist 21 Jahre alt und kommt aus Thüringen. Dort spielte er ebenfalls in der Bezirksliga. Nun wohnt er in Düsseldorf und hat sich bei 04/19 angemeldet. Noch einer gab sein Debüt: Maksim Dreßel. Die A-Jugend des Wuppertaler SV war dessen letzte Station. Auch er, 18 Jahre alt, hielt ordentlich mit.