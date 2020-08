Dominic Abdel-Ahad im Porträt : SV Hösel hat einen Torjäger aus den USA

Vor dem Spiel noch ganz entspannt, in der Partie aber auf Betriebstemperatur und extrem treffsicher: Dominic Abdel-Ahad ist beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Hösel voll eingeschlagen. Foto: Achim Blazy (abz)

Hösel 14 Tore hat Dominic Abdel-Ahad in den jüngsten fünf Testspielen für den SV Hösel erzielt. Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga kann den Zugang bestens brauchen, selbst wenn der 21-Jährige bald wieder zurück zum Studium in die USA müsste.

Von Werner Möller

Markus Mayer ist beim SV Hösel der 2. Vorsitzende. Er hat dort aktiv gespielt, lange Jahre, und ist so am Neuhaus groß geworden. Der 45-Jährige arbeitet als Personalleiter einer englischen Firma, die in Düsseldorf ansässig ist. Eine seiner Arbeitskolleginnen hat einen fußballbegeisterten Sohn, Mayer unterhält sich viel mit ihr über das Geschehen rund um die Kunststoffkugel. Und dass dieser Sohn Dominic auch vorzüglich Fußball spielen kann, weiß er schon aus dessen Zeit in der A-Jugend von Ratingen 04/19. Dort war dieser Dominic Abdel-Ahad Torjäger in der Niederrheinliga. Vorher hatte der nun 21-Jährige bei Fortuna Düsseldorf gespielt.

Seit zwei Jahren weilt Abdel-Ahad bereits in den USA und gehört einer Uni-Mannschaft an, die weit oben angesiedelt ist und bei Auswärts­spielen stets quer durch die Staaten fliegt. Nun ist er während der Sommerpause in Deutschland, er wohnt wieder bei seinen Eltern in Düsseldorf (Pempelfort), und der angestrebte Rückflug ist kaum möglich: Corona hat etwas dagegen. All das hat Markus Mayer am Schreibtisch erfahren und wie man es von ihm kennt, sofort reagiert. Er holte das Talent an den Neuhaus, und alle waren umgehend begeistert von den Fußballkünsten des Torjägers. „Hoffentlich kann er noch eine Zeit lang bei uns bleiben, den können wir in der Bezirksliga bestens gebrauchen“, sagte Wolfgang Schulte, Geschäftsführer des Aufsteigers, schon nach den ersten Trainingseindrücken.

Zur Person Abdel-Ahad traf in 24 Spielen 19-mal für 04/19 Geboren 14. Februar 1999 Position Stürmer Vereine Fortuna Düsseldorf, 2014 bis 2017 (B- und A-Junioren-Niederrheinliga, 18 Tore in 40 Spielen), Ratingen 04/19, 2017/18 (A-Junioren-Niederrheinliga, 19 Tore in 24 Spielen), SV Hösel seit Juli (Senioren-Bezirksliga)

Trainer Senad Hecimovic war dabei, als die Wechsel-Gespräche geführt wurden. „Dominic sagte uns, dass er sich ganz vorne so richtig wohlfühlt“, so der SVH-Coach. „Als wir dann sahen, was er dort drauf hat, da bekam er umgehend die Zusage, meistens der Startelf anzugehören.“ Und der Stürmer deutete in den bisherigen Testspielen an, dass ihm das sehr liegt: Sechs Partien hat der SV Hösel, nun bestritten, es gab nur eine Niederlage. Am Donnerstagabend bezwangen die Blau-Weißen daheim den Nachbarn SC Velbert II aus der Kreisliga A sicher mit 4:1. Die Treffer zum 2:0 und 3:1 gingen auf das Konto von Abdel-Ahad, 14 Tore hat der Zugang damit in fünf Testspielen erzielt. Nur beim Auftakt gegen Azzurra Velbert (4:1-Sieg, sein erster Einsatz für die Blau-Weißen), ging er leer aus. Zudem trafen gegen den SC Velbert Sebastian Höfig zum 1:0 und Niklas Oldörp zum 4:1. Steffen Schwarz war Velberts Ehrentorschütze zum zwischenzeitlichen 2:1. Morgen, am Sonntag, spielen die Höseler daheim um 13 Uhr gegen GSG Duisburg und am kommenden Mittwoch im Kreispokal-Halbfinale daheim gegen den Landesligisten MSV Düsseldorf (20 Uhr).

Zurück zu Abdel-Ahad: Auch Vereinsboss Jürgen Kötte weilte natürlich bei dessen Aufnahme. „Der Dominic ist eine Granate, genau wie sein Vater“, so Kötte. „Die beiden kamen mit ungewöhnlich bescheidenem Auftreten zu uns. Da wurde nicht gezockt, es wurden ganz offene Gespräche geführt. Es war auch ein Oberliga-Verein an ihm interessiert, aber wir konnten ihn überzeugen, dass der SV Hösel bestens zu ihm passt.“