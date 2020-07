Fußball : SV Hösel gewinnt den ersten Test mühelos

Hösel Lockerer Testspiel-Auftakt für den SV Hösel: Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga hatte sich zum Start den B-Ligisten Azzurra Velbert ausgesucht und gewann 4:1. Im Sturm könnte sich noch etwas tun.

Der Fußball-Bezirksliga-Aufsteiger SV Hösel hat mit den Vorbereitungsspielen begonnen und sich erst einmal einen leichten Gegner ausgesucht. Es ging zu Azzurra Velbert, einem Gastgeber aus der Kreisliga B, gespielt wurde „Am Berg“ an der Poststraße. Die Höseler hatten bei ihrem 4:1-Sieg wie erwartet keine Mühe. Das 1:0 gelang Neuzugang Nick Solleder, einem 1,94 Meter großen Abwehrspieler, der aus der Lintorfer Jugend stammt. Mit der SG Unterrath spielte er vorher in der B-Jugend-Bundesliga. „Ein hoch interessanter Junge“, lobt ihn Vorstandsmitglied Dirk Kiontke. „Einfach herrlich, wie er seinen Kopfball nach der Hereingabe von Marco Laufmann in die Velberter Maschen setzte.“ Azzurra glich noch vor dem Wechsel aus, dann aber war der SV Hösel haushoch überlegen: Steffen Bahrs, Kevin Peuler und Benny Zyani schossen das 4:1 heraus,

Es droht beim Aufsteiger aber der Abgang von Niklas Oldörp, dem besten Torschützen der vergangenen Spielzeit. Der Ex-Ratinger (04/19 II) möchte in England studieren, hat aber wegen der Coronavirus-Pandemie noch keine Erlaubnis. Und so lange die nicht eintrifft, spielt er weiter für die Blau-Weißen. Dort rechnet man in der neuen Spielzeit aber fest mit dem Comeback von Benny Schröder. Der große Stürmer der vergangenen Jahre und zugleich unumstrittener Publikumsliebling, zudem bester Torschütze, musste wegen seiner schweren Knieverletzung zwei Jahre pausieren. Nun bekam er von den Ärzten Grünes Licht, dass er wieder spielen darf. Am Training von Senad Hecimovic nimmt er schon teil, noch recht locker, aber in der sportlichen Führung ist man fest überzeugt, dass der 30-Jährige im September beim Saisonstart wieder spielen kann. Kiontke: „Das wäre für die Bezirksliga eine echte Waffe.“ Der zweite Höseler Test findet am kommenden Sonntag daheim am Neuhaus statt, der TSV Ronsborf ist dann zu Gast (13 Uhr).