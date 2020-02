Handball : Starke sechs Paraden in nur rund 16 Minuten Spielzeit

Torwart Leo Loose hielt in Langenfeld stark für die SG Ratingen. Foto: SGR

Ratingen In der 44. Minute kommt Leo Loose für die SG Ratingen ins Spiel der Handball-Regionalliga bei der SG Langenfeld. Er hält stark, kann die 29:30-Niederlage aber nicht allein verhindern, auch wenn er sich bestens auf den Gegner vorbereitet hat.

So richtig freuen konnte sich Leo Loose (Foto: SGR/Archiv) über das Lob für seine gute Leistung im Spiel des Handball-Regionalligisten SG Ratingen bei der SG Langenfeld nicht – immerhin hatte es trotz der starken Vorstellung des Torwarts in der letzten Viertelstunde eine 29:30 (14:18)-Niederlage gegeben. In der 44. Minute kam der 21-Jährige für Nils Thorben Schmidt ins Spiel, dem nach dem Seitenwechsel nur noch zwei Paraden gelungen waren. „Ich habe erst einmal fünf Minuten Anlaufzeit gebraucht“, sagte Loose. „Aber dann lief es ganz gut – zumindest für mich persönlich.“

Seine erste Parade war die gegen den freien Kreisläufer Nils Raschke, es folgte eine im Spiel gegen André Boelken und eine beim Siebenmeter des Spielmachers, der in Halbzeit eins noch alle fünf Strafwürfe verwandelt hatte – auch zwei gegen Loose. Der hielt dann aber diesen Versuch mit dem rechten Bein und so das 26:26 ebenso fest wie kurz darauf, als es Boelken noch einmal aus dem Spiel heraus probierte. Am Ende kam der junge Keeper auf starke sechs Paraden in nur rund 16 Minuten Spielzeit.

Das ist natürlich kein Zufall. „Eine gute Vorbereitung macht 50 Prozent aus“, sagte Loose, der sich die Langenfelder noch einmal im Video angesehen hatte, insbesondere Boelken, Felix Korbmacher und Ole Völker, den er noch aus dessen Zeit in Ratingen kennt. Ausgerechnet der warf dann das entscheidende 30:28 Sekunden vor dem Abpfiff. „Da hat all das am Ende nichts gebracht“, ärgerte sich Loose, dessen Trainer Ace Jonovski sich dennoch über die gute Leistung seines jungen Keepers freute.