Baseball : Baseball: Goose-Necks schaffen die Wende

Malte Kuklan blick nach zuletzt drei Siegen positiver in die Saison – zuvor kassierte sein Team fünf Niederlagen. Foto: RP/Achim Blazy

Ratingen Nach einem schlimmen Fehlstart in die Saison fährt der Zweitligist gegen Bonn endlich zwei wichtige Siege ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Damm

Den Saisonauftakt in die Baseballsaison dürften sich die Zweitligisten der Goose Necks anders vorgestellt haben: Vor dem abgelaufenen Wochenende kassierte die Mannschaft von Trainer Malte Kuklan in ihren bisherigen drei Doppelspieltagen fünf Niederlagen in sechs Spielen.

„Wir sind ziemlich schlecht gestartet“, resümiert der Baseball-Trainer, angesprochen auf die schlechte Ausbeute aus ihren „Double-Headern“. Die beiden Heimsiege am vergangenen Wochenenden gegen die zweite Mannschaft der Bonn Capitals kamen daher genau zum richtigen Zeitpunkt: „Wir hoffen, dass wir das Ruder durch unsere Siege und den einen Erfolg letzte Woche gegen Köln rumgerissen haben“, erhofft sich der Trainer nach dem 12:6- und 15:11 gegen die Bonner. Nach insgesamt acht absolvierten Partien rangieren die Gänse aktuell auf dem vierten Tabellenplatz in der zweiten Bundesliga Nord-West. Zum Saisonauftakt kassierten die Grün-Weißen am heimischen New Hermanns’ Field zwei deutliche Niederlagen gegen die Dortmund Wanderers. Die erste Begegnung ging mit 14:2 an die Westfalen, das zweite Spiel des Tages gewannen die Gäste mit 16:9 in Ratingen.

Eine Woche später machten die Untouchables Paderborn II den Saisonfehlstart für die Goose Necks perfekt: Mit 9:13 und 0:10 verloren die Ratinger in Ostwestfalen. „Sowohl Dortmund als auch Paderborn waren ganz klar besser. Die Niederlagen am Anfang der Saison waren vollkommen in Ordnung“, erklärte Kuklan rückblickend, der seine Mannschaft in den letzten beiden Wochen wesentlich besser sah, als zuvor: „Man konnte schon sehen, dass es zuletzt eine Leistungssteigerung bei uns gab. Wir haben jetzt aus den letzten beiden Double Headern drei Siege geholt.“ Gegen die Cologne Cardinals II sah es zunächst nach dem dritten Wochenende ohne eigenen Sieg aus: Die erste Begegnung ging an die Gäste aus der Domstadt – 4:10 stand es am Ende aus Ratinger Sicht. Doch die sechste Niederlage hintereinander wendeten die Hausherren ab und sorgten mit dem 8:7 für das erste Erfolgserlebnis der laufenden Spielzeit.

Trotz des schlechten Starts gab es für Kuklan auch durchaus positive Erkenntnisse nach den bisherigen Entwicklungen: „Mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich bis zu diesem Zeitpunkt sehr zufrieden. Vor allem, da uns phasenweise einige Spieler fehlen, macht die Mannschaft schon ganz gut“.

Nicht nur aufgrund der Niederlagenserie zu Beginn lautet das Ziel Klassenerhalt: „Letzte Saison lief es schon schwierig, und wir haben uns darauf eingestellt, dass es auch dieses Jahr schwer wird. Daher lautet das Ziel ganz klar: Nicht-Abstieg! Wir wollen nicht Letzter werden“, verrät der Spielertrainer die Zielsetzung für den Rest der Saison.

Am kommenden Wochenende gastieren die Baseballer in Bochum bei Tabellenführer Ennepetal Raccoons. Weil der Platz den Regularien des DBV nicht entspricht, finden die Begegnungen im Ruhrgebiet statt. Gegen den Aufsteiger erwartet der Übungsleiter eine sehr schwere Aufgabe: „Die sind in den letzten Jahren ziemlich durch die Ligen gerauscht und haben eine sehr starke Mannschaft, die da auf uns zu kommen wird. Die spielen mit Sicherheit auch um die vorderen Plätze in der Liga mit. Wir hoffen trotzdem, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.“