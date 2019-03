Handball : Auswärtssieg hält Aufstiegstraum der SGR am Leben

Treffsicher SGR-Schütze Yannick Nitzschmann am Ball. Foto: Achim Blazy. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Mit zehn Zählern Vorsprung setzte sich das Löwenrudel gegen den Gastgeber des TV Jahn Köln-Wahn in der Domstadt durch.

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg gewann die SG Ratingen am 20. Spieltag in der Handball-Regionalliga Niederrhein mit 31:21 (14:10) beim TV Jahn Köln-Wahn. Co-Trainer Marcel Müller zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wir konnten von Beginn an eine gute Defensive stellen. Außerdem ging das taktische Konzept voll auf“. Yannik Nitzschmann brachte die Gäste nach 68 Sekunden mit 1:0 in Führung, postwendend glichen die Kölner durch Frederic Rus zum 1:1 aus. Anschließend drückte die SGR aufs Gaspedal und dominierte die Gastgeber in der Anfangsphase nach Belieben. Die Folge: Nach knapp einer Viertelstunde führte das Löwenrudel deutlich mit 10:2. Doch der Tabellenneunte kämpfte sich zurück in die Partie. Maximilian Eugler stellte das Ergebnis in der 20. Spielminuten auf 12:3 aus Ratinger Sicht, doch der TV Jahn holte den zwischenzeitlichen Neun-Tore-Rückstand beinahe auf und kam bis zur Halbzeitpause bis auf vier Treffer an Ratingen heran. 14:10 stand es zum Seitenwechsel für Ratingen.

Auch nach der Pause erwischte das Rudel den besseren Start: Christian Mergner und Nitschmann besorgten die ersten Treffer im zweiten Durchgang und legten den Grundstein für den Auswärtssieg in der Domstadt. „Es gab keinen Einbruch, keinen Leistungsabfall. Die Jungs waren voll konzentriert“, lobte Müller sein Team. In der Folge lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Effizienter zeigte sich der Gast aus Ratingen: „Wir haben unsere Torchancen sehr gut genutzt“, sagte Müller nach Spielschluss und freute sich über die konsequente Chancenverwertung. Insbesondere Filip Lazarov mit acht Treffern und Christian Mergner mit sieben Toren überragten bei der SG Ratingen. Kölns Top-Werfer Alexander Senden erzielte zwar zehn Treffer für seine Mannschaft, doch die defensive Anfälligkeit der Hausherren spielte dem Tabellendritten in die Karten, die am Ende einen ungefährdeten 31:21-Auswärtssieg herausspielten. „Jahn hat nicht den allerbesten Tag erwischt und wir haben es sehr gut gemacht“, analysierte Ratingens Co-Trainer.

Durch den Sieg in Köln festigten die Löwen den dritten Tabellenplatz. Sechs Saisonspiele sind noch zu absolvieren. An der Gothaer Straße glaubt man weiterhin an einen Aufstieg: „Noch ist alles drin. Der Glaube ist da, die Hoffnung ebenfalls. Aber es liegt an Dinslaken und Opladen. Die müssen patzen und wir unsere Hausaufgaben machen“, erklärt Müller vor der Endphase der Saison. Immerhin ließ Dinslaken nun erstmals Federn und spielte nur 31:31 in Homberg – ausgerechnet der VfB gastiert nächsten Samstag an der Gothaer Straße.