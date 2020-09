Fußball : Aufsteiger Tiefenbroich setzt seinen Höhenflug weiter fort

RATINGEN Traditionsklub Rot-Weiß Lintorf hat dagegen in der Fußball-Kreisliga A einen schweren Stand und handelt sich die vierte Niederlage hintereinander ein.

Spielertrainer Pascal Ohlenmacher, der sich selbst angeschlagen auswechselte, sagte hinterher: „Die frühen Gegentore haben wir einfach nicht verkraftet. Die zweite Hälfte lief besser, aber als wir dann in Unterzahl gerieten, war nicht mehr viel zu holen.“ Für die Lintorfer war es die vierte Niederlage in Folge.

Aufsteiger ASV Tiefenbroich hat sich jetzt nach einem 3:1-Sieg beim Rather SV II erst einmal in der Spitzengruppe der Kreisliga A festgesetzt. „Dort oben fühlen wir uns so richtig wohl“, freute sich Trainer Franco Martino über den tollen Saisonstart. „Zunächst fanden wir nicht so richtig ins Spiel, dann aber, nach dem 0:1, lief es ganz nach Plan.“