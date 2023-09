Die 04/19-Reserve erwartet den TSV Bayer Dormagen Aufsteiger Heiligenhaus hat Lust auf mehr Punkte

Als Neuling haben die Fußballer vom SSVg 09/12 Heiligenhaus einen sehr ordentlichen Start in die neue Bezirksliga-Saison hingelegt. Mit zehn Punkten kann sich die Ausbeute für den Aufsteiger durchaus sehen lassen, auch wenn Trainer Daniel Reuter gerne schon den einen oder anderen Zähler mehr auf dem Konto hätte. „Wir haben schon in der Auftaktpartie sowie am vergangenen Wochenende Punkte liegen lassen. Von daher hätten wir sogar noch weiter vorne liegen können“, sagt der SSVg-Coach vor der schweren Auswärtsbegegnung am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) beim Meisterschaftsfavoriten FSV Vohwinkel.