Kommentar zu den Ratinger Ice Aliens Die Zeit, Potenzial zu nutzen, ist jetzt

Die Eishalle am Sandbach war am Freitagabend das Epizentrum des Ratinger Sports: 1719 Besucher beim dritten Finalspiel der Eishockey-Regionalliga zwischen Ice Aliens und Eisadlern Dortmund. Am Samstag sahen rund 750 Menschen beim Derby der Dritten Handball-Liga zwischen Interaktiv Düsseldorf-Ratingen und dem TV Aldekerk zu, am Sonntag 294 beim Heimspiel der Fußball-Oberliga von Ratingen 04/19 gegen Frintrop. Selbst wenn man noch die Besucher der Heimspiele aus der Bezirksliga von 04/19 II und SSVg Heiligenhaus sowie aus der Kreisliga A von SV Hösel und Türkgücü Ratingen addiert, kommt man nicht annähernd auf die Zahl der Eishockey-Fans – insgesamt kamen rund 1250 Zuschauer zu den anderen sechs Spielen.