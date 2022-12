Leichtathletik Guter Auftakt in der Halle

Viele neue Bestleistungen gelangen auch der WU16. Mara Lietz (W14) verbesserte sich deutlich im Weitsprung und über die 60 Meter Hürden. Sina Dahmen lief die 800 Meter noch nie so schnell, und auch der Sprung in die Sandgrube war noch nie so weit. Carlotta Neuenhahn freute sich über eine Bestleistung im 60 Meter Sprint. Bestwerte gab es in der W15 für Maren Freitag (Hochsprung), Lia Richrath (60 Meter) und Lina Seebaß (Weitsprung).