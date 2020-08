Radsport im Urlaub : TuS-Trio auf den Spuren eines Urgesteins

Breitscheid Die Breitscheider Taner Egin-Richter, Peter Kotseronis und Thomas Weiner sind im Urlaub – verstärkt mit Turgut Bakir – den Stelvio hinauf- und heruntergefahren. Die ersten TuS-Athleten waren sie auf dieser Strecke aber nicht.

Wenn aus einem Gespräch eine tagesfüllende Anstrengung wird, sind oftmals Sportler beteiligt. In diesem Fall Triathleten des TuS Breitscheid. „Das war eigentlich reiner Zufall”, sagt Peter Kotseronis. „Beim gemeinsamen Training haben wir über den bevorstehenden Urlaub gequatscht und festgestellt, dass Taner Egin-Richter, Thomas Weiner und ich alle den diesjährigen Sommer in Südtirol oder zumindest in der Nähe verbringen. Schnell war dann der Entschluss gefasst, sich gemeinsam einen Radfahrer-Traum zu erfüllen: der ,Stelvio’ oder auch das ,Stilfser Joch’”, berichtet Kotseronis.