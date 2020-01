Fußball : Tiefenbroich siegt spät, Breitscheid bleibt dran

Ratingen In der Kreisliga B bleiben die Fußballer des ASV Tiefenbroich dank eines späten Treffers von Philipp Younes Tabellenführer, der TuS Breitscheid ist als Dritter weiter in Lauerstellung. Ratingen 04/19 III gewinnt mit Unterstützung der Bezirksliga-Mannschaft, der TuS Homberg hat als Vorletzter große Sorgen.

Es war ganz eng im Gastspiel des ASV Tiefenbroich, dem Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B, zum Rückrundenauftakt bei Sparta Bilk II. Bei einigen engen Entscheidungen pfiff Schiedsricher Vadym Rudyy mehrfach für Sparta, und so stand es eingangs der Schlussphase nur 1:1. Aber dann erlaubten sich die Gastgeber doch eine Abwehrschwäche, und Philipp Younes, der Tiefenbroicher Zugang vom TSV Meerbusch (Landesliga), schlug zu: 2:1 für Tiefenbroich, 85. Minute, der Sieg, es war bereits der neunte in Folge. Von den acht Auswärtsspielen wurden damit sieben gewonnen, nur bei CfR Links gab es eine Punkteteilung. Raphael Baerwald schoss den ASV nach 26 Minuten 1:0 in Führung, und das Vorstandsmitglied Jörg Frohnhoff jubelte: „Wir msssten unseren Torjäger Oellers ersetzen. Trotzdem haben wir auch dieses wichtige Spiel gewonnen.“