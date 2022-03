Fußball, Kreisliga A : Klatschen für die Kreisligisten

Hardy Voigt (links) gelang immerhin ein feines Kopfballtor für RWL. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf/Tiefenbroich Der ASV Tiefenbroich verliert 2:5 bei Turu II, Rot-Weiß Lintorf gar 2:9 zu Hause gegen den Rather SV II. In dieser Verfassung dürften beide Mannschaften die Fußball-Kreisliga-A nicht erhalten können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Der Überraschungssieg zuletzt von Rot-Weiß Lintorf bei Tusa 06 hat an der Jahnstraße nichts bewirkt. Die Lintorfer verloren ihr Kellerduell der Kreisliga A daheim gegen den Rather SV II mit einem schon unfassbaren 2:9 (0:6), und damit sollten auch die letzten Hoffnungen auf den Ligaerhalt zerstört sein. Dort hat die Mannschaft in dieser Verfassung auch nichts zu suchen. Das beginnt schon bei der sportlichen Betreuung, denn Cheftrainer Theo Momm hat Corona und fehlte, und niemand sprang ein. Eine ordnende Hand von außen war jedenfalls nicht erkennbar. Und so stand es nach 25 Minuten schon 0:5.

Es waren dann nicht wenige, die das Weite suchten. Mit Fußball hatte es jedenfalls wenig zu tun, was RWL zu zeigen hatte. Nur zwei Vorstöße sind im ersten Durchgang gelungen, völlig harmlos, versteht sich. Es besserte sich nichts, obwohl Raths Reserve bekanntlich auch keine große Mannschaft stellt. Das zeigt schon die Tabelle. Es gibt bei RWL immerhin drei Lichtblicke. So zeigte der junge Saliman Atyi an der rechten Seite einige gute Ansätze, Hardy Voigt gelang ein feines Kopfballtor zum 1:6, und auch der Freistoß von Nick Hartmann aus 25 Metern zum 2:8 war sehenswert. Über den Rest dieses Kellerduells sollte man aus Lintorfer Sicht besser restlos schweigen.

RWL: Schwartz - Tim Meyer (46. Teubner), Voigt, Krüger, Sven Meyer, Hartmann, Kugathasan, Roeszies (75. Kutzen), Polster (46. Pantjic), Schwarzbach, Atyi. Tore: 0:1 Husen (3.), 0:2 Wienhusen (14.), 0:3 Kiprizlis (16.), 0:4 Ramadani (17.), 0:5 Jansen (22.), 0:6 Kiprizlis (44./Elfmeter), 1:6 Voigt (48.), 1:7 Ramadani (51.), 1:8 Kiprizlis (56.), 2:8 Hartmann (65.), 2:9 Cakar (78.). Schiedsrichter: Thorsten Graewert von der SG Benrath/Hassels. Zuschauer: 48.

Auch der ASV Tiefenbroich befindet sich auf rasanter Talfahrt. Beim Tabellennachbarn Turu 80 II unterlagen die Blau-Weißen 2:5 (0:4), sie holten damit aus ihren letzten sechs Spielen nur noch drei Punkte (ein Sieg, fünf Niederlagen). Und so langsam würde es niemanden mehr in der Dumeklemmerstadt wundern, wenn sie die Lintorfer nach dieser Saison in die Kreisliga B begleiten.