Jugendfussball : ASV Tiefenbroich überrascht bei U10-Cup

Voller Einsatz kämpfte die Tiefenbrocher Jugend (in weiß) auch gegen Roter Stern Belgrad – und gewann gegen das serbische Top-Team gar mit 1:0. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Ratinger Junioren schaffen es beim hochkarätig besetzten Turnier in die Championsrunde.

Gebannt stehen die zahlreichen Zuschauer am Spielfeldrand. Euphorische Eltern, leidenschaftliche Fußballfans, tatkräftige Mitglieder des ASV Tiefenbroich; gestützt am Geländer, gestikulierend, anfeuernd: Furios ist die erste von insgesamt drei teilnehmenden Mannschaften der E-Junioren des ASV ins Turnier gestartet. In der ersten Partie hat das Team von Trainer Güngör „Achi“ Dalmis den Gegner vom FC Kray souverän mit 8:0 vom Platz geputzt. Auch gegen die Belgier des RAEC Mons (1:0) und gegen die Niederländer des FC Utrech (3:0) halten die Ratinger gut mit und trumpfen vor dem heimischen Publikum auf.