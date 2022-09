Fußball, Kreisliga A : Sehr unterschiedliche Aufgaben

Der Heiligenhauser Stürmer Gjiif Shabani (rechts) ist wieder fit und tritt mit der SSVg in Mettmann an. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Heiligenhaus In der Wuppertaler Kreisliga A fährt die SSVg Heiligenhaus als Spitzenreiter zu Kellerkind Mettmann, in der Düsseldorfer Gruppe muss sich der SV Hösel berappeln. Interessant wird es auch für RW Lintorf und den ASV Tiefenbroich. Letzterer ist noch im Pokal dabei.

Am vergangenen Sonntag, nach dem denkwürdigen 0:7-Debakel des SV Hösel bei Kreisliga-A-Tabellenführer Hassels, da war Fußballtrainer Benny Schröder stinksauer. Da wollte er keine Fragen beantworten und nur noch seine Ruhe haben. „Man kann verlieren, keine Frage, aber nicht so“, erklärte er sein Stimmungstief. „Aber das alles ist vergessen, jetzt hatte jeder über das Training oder den Kreispokal die Chance, sich für das kommende Heimspiel zu empfehlen.“ Das ist am Sonntag am Neuhaus gegen den FC Bosporus (15.30 Uhr). Der ist recht ordentlich gestartet, landete bereits zwei Siege (sieben Punkte insgesamt) und ist Siebter. Die Höseler hatten sich zweifellos einen erheblich besseren Start erhofft als nur vier Zähler bisher und Platz 13.

Rot-Weiß Lintorf muss zum Bezirksliga-Absteiger Wersten 04 (Sonntag, 15.15 Uhr, Scheideweg 26). Dessen 5:0-Kantersieg zuletzt bei der Turu-Reserve zeigte auf, dass der Abstieg verkraftet ist, und so sieht es auch Lintorfs Co-Trainer Theo Momm: „Wersten ist damit in der Liga angekommen, das ist eine starke Truppe. Da gilt es, Auswärtsstärke zu zeigen.“ Mit Rang vier hat sich seine Truppe jedenfalls erst einmal eine feine Ausgangsposition verschafft. Es geht in Bestbesetzung in den Düsseldorfer Süden.

Info So lief die zweite Runde im Kreispokal Düsseldorf Der ASV Tiefenbroich hat die zweite Kreis-Pokalrunde sicher überstanden. Die Blau-Weißen gewannen daheim gegen den Bezirksligisten SV Lohausen mit 3:0 (1:0). Denis Weisz schoss das 1:0 mit dem Pausenpfiff, und in der Endphase schlugen die bisherigen A-Junioren Max Kohmann (76. Minute) und Marcus Zur (90.+4) zu. Ausgeschieden ist dagegen Rot-Weiß Lintorf. Das Heimspiel gegen den Bezirksligisten FC Kosova ging deutlich 1:4 verloren. Zwar gelang ein frühes 1:0 durch den 19-jährigen Marzio Menzler, aber im Gegenzug musste schon der 1:1-Ausgleich hingenommen werden. Nach dem Wechsel waren die Gäste deutlich überlegen und sicherten sich das Weiterkommen. Der SV Hösel hat sich im Kreispokal-Heimspiel der zweiten Runde daheim gegen den Bezirksligisten Sparta Bilk reichlich blamiert und 1:7 (1:2) verloren. Den Gästen gelang in der Startphase ein schnelles 2:0, dann geschah Hösels Anschlusstreffer durch Robin Langer (38.). Anschließend waren die Hausherren für Sparta Bilk im zweiten Durchgang allerdings nur noch ein Spielball.

Der ASV Tiefenbroich holte aus den letzten drei Spielen sieben Punkte und ist von Platz neun aus erst einmal gesichert. Am Sonntag kommt der Tabellennachbar DSV 04 an die Sohlstättenstraße (15 Uhr), die Mittelfeld-Position kann bei einem Heimsieg erheblich verbessert werden. „Doch, es sieht gut aus bei uns“, sagt dazu der Manager David Ziegler. „Zudem sind zwei Sperren abgelaufen, das sind weitere Verstärkungen.“ Er meint Luis Kunda und Bartosz Winiarz. Ziegler weiter: „Die A- und B-Jugend haben den Sprung in die Leistungsklasse geschafft. Auch von dort kommen bald gute Fußballer.“ Da ist pure Begeisterung zu erkennen, was seinen ASV anbelangt.