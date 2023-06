Fußball, Kreisliga A SV Hösel holt auch Torjäger Menzler von RW Lintorf

Vor dem Saisonfinale in der Fußball-Kreisliga A sind alle wesentlichen Entscheidungen gefallen, der SV Hösel wird als Vizemeister einlaufen, Rot-Weiß Lintorf und der ASV Tiefenbroich steigen ab. Die Höseler rüsten aber schon für die kommende Saison auf und haben sechs Zugänge aus der Nachbarschaft bekannt gegeben: Nachdem unsere Redaktion bereits berichtet hatte, dass Nico Polster von RWL kommt, hat sich der SVH nun auch Marzio Menzler geschnappt. Der 19-Jährige schoss bislang stolze 19 Tore in dieser Spielzeit für die Lintorfer – das will Hösels Trainer Benny Schröder, früher selbst ein exzellenter Stürmer, sichern weiter fördern. Zudem bekommt er vom Rather SV Jordi Manuel Concellon Büring, vom ASV Tiefenbroich Bartosz Winiarz, sowie vom Oberliga-Aufsteiger FC Büderich Marius Pauly und Dominic Abdel-Ahad.