Fußball, Kreisliga A Nur der SV Hösel darf jubeln

Zur Pause sah es nicht gut aus für den SV Hösel im Kreisliga-A-Gastspiel bei KFC Tesla, der 1:0 vorne lag. Aber nach dem Wechsel zog der SVH ein ordentliches Angriffsspiel auf und siegte 3:1. Ganz wichtig waren zunächst der Ausgleichstreffer durch Niklas Oldörp in der 55. Minute und wenig später dessen 2:1. Für den 25-Jährigen waren es die Saisontreffer zwölf und 13. Alles klar machte in der Endphase Justin Moll, mit dem 3:1. Dennoch, so richtig zufrieden war Trainer Benny Schröder nicht: „Wir konnten immerhin 30 Prozent zulegen, das reichte aus.“