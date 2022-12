Fußball, Kreisliga A Chance auf schnelle Revanche

In der Wupertaler Kreisliga A gibt es wieder ein Spitzenspiel. Der Tabellenführer SSVg Heiligenhaus muss zum Tabellendritten SV Langenberg (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste haben eine tolle Auswärtsbilanz: Auf fremden Plätzen blieben sie in den zehn Spielen unbesiegt und landeten neun Siege. Deshalb stehen sie auch so souverän oben. „Dennoch, in Langenberg muss ein weiterer Dreier her, wir wollen ganz souverän in die Weihnachtspause gehen,“ sagt Trainer Daniel Reuter. Seine Truppe hat auf diese Gastgeber neun Punkte Vorsprung und auf den ernsthaftesten Verfolger RW Wülfrath sechs Punkte. Am Sonntag fehlen die gesperrten Deniz Top und Hasan Asrihi, zudem die verletzten Stefan Prengel und Gjilf Shabani.