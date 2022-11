Fußball, Kreisliga A : Auswärtsniederlagen für alle drei Kreisligisten

Ratingen Für den ASV Tiefenbroich und mehr noch für Rot-Weiß Lintorf ist der Abstiegskampf voll entbrannt, der SV Hösel fällt aus der Spitzengruppe heraus, weil er beim SC West II wieder einen Rückschlag kassiert.

Treffender konnte Bernd Kunda, der Fußballtrainer des ASV Tiefenbroich, die klare 1:4-Pleite beim FC Bosporus (Kreisliga A) nicht schildern: „Unfassbar, was wir alles an Geschenken verteilen.“ Dabei war seine schwach auftretende Truppe mit dem 1:2-Pausenrückstand noch gut bedient. Denn Tim Reisgies brachte seinen Gegenspieler schon in der Startphase zu Fall (5.), aber der eigentlich fällige Elfmeterpfiff blieb aus. Und dann leistete sich Schlussmann Rene Frohnhoff gleich zwei ganz dicke Patzer, und nach einer halben Stunde hieß es 0:2. Wobei anzumerken ist, dass auch das Kellerkind FC Bosporus ein schwaches Spiel lieferte und eigentlich nur auf die Tiefenbroicher Fehler lauerte. Die boten sich auch später an, als dem ASV der Anschlusstreffer durch Leon Schuller gelang. Die Vorlage lieferte Max Lang, der sich rechts durchsetzten konnte. Aber im Endspurt leistete sich der eingewechselte Denis Weisz einen unfassbaren Fehlrückpass – 1:3 in der 88. Minute. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste eine halbwegs ordentliche Offensivarbeit geleistet. In der Nachspielzeit wurde noch der vierte Gegentreffer hingenommen, und nun ist der Abstiegskampf wieder voll entbrannt.