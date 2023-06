Fußball, Kreisliga A Der ASV begleitet RW Lintorf in die Kreisliga B

Nach der Pause fielen die Gegentreffer wie reife Früchte. Immerhin gelang Niklas Roeszies mit einem 16-Meter-Schuss noch der Ehrentreffer. Co-Trainer Theo Momm: „Das Resultat war absehbar und ist zu verkraften.“ Blumen wurden dem Meister jedenfalls keine überreicht, zwei deftige Niederlagen dagegen reichen aus. Es gibt aber auch Positives von RWL zu berichten. So, dass in der kommenden Saison in der Kreisliga B eine durchaus starke Mannschaft auflaufen wird. Es liegen jedenfalls zahlreiche Anfragen von Spielern vor, die gerne an die Jahnstraße kommen wollen. Vorgespräche gab es schon, und die Führung um Momm wird nicht „Nein“ sagen.