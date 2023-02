Fußball, Kreisliga A ASV und RWL kämpfen im Keller, SVH sinnt auf Revanche

Der ASV Tiefenbroich, mit Platz 15 im Keller stehend, hat Heimrecht gegen den SSV Erkrath (Hinspiel 2:2). Die Gäste stehen drei Punkte besser, sind Elfter, und damit vorerst noch in Sicherheit. Das Tiefenbroicher Torverhältnis ist erheblich besser, und mit einem Heimsieg kann die Tabelle zugunsten des ASV erheblich verschoben werden. Anstoß ist Sonntag um 15 Uhr an der Sohlstättenstraße. Wie Rot-Weiß Lintorf in dieser Saison den Abstieg noch vermeiden will, ist fraglich. Am Sonntag geht es zum Vorletzten SV Hilden-Nord. Dessen Abstieg scheint besiegelt. Lintorf hat seine letzten vier Spiele alle verloren und 14 Gegentore dabei kassiert. 3:1 wurde das Hinspiel gewonnen. Gelingt erneut ein Dreier, besteht immerhin noch ein Funke Hoffnung.