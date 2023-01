Fußball, Kreisliga A ASV besiegt RWL im Derby knapp

Ratingen/Heiligenhaus · So lief der Sonntag in der Fußball-Kreisliga A: Die Tiefenbroicher siegen 2:1 in Lintorf, der SV Hösel ist raus aus dem Titelkampf, weil er sich in Gerresheim ein grausiges Abwehrspiel leistet. Die Partie der SSVg Heiligenhaus fiel aus.

29.01.2023, 21:00 Uhr

Denis Weisz vom ASV Tiefenbroich behauptet den Ball im Derby gegen die Lintorfer Nico Polster und Christian Otto (von rechts). Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller