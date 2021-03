Fußball, Kreisliga A : Andrea Schliecker ist die neue Pächterin beim ASV

Tiefenbroich Der ASV Tiefenbroich hat eine neue Pächterin für sein Clubhaus gefunden: Andrea Schliecker übernimmt. Die 51-Jährige ist an der Sohlstättenstraße keine Unbekannte und hat das schmucke Vereinsheim weiter verschönert und die Speisekarte erweitert.

Andrea Schliecker ist an der Sohlstättenstraße keine Unbekannte. Sie ist die Ehefrau von Torwart-Trainer Peter Schliecker, und unterstützt wird die Chefin von ihrer Schwester Steffi Wemmer (35). Sie bringt viel Erfahrung mit in der Gastronomie, lange Jahre war sie die Pächterin des Düsseldorfer Lokals „Birkeneck“. Die Schwestern wohnen gleich in Sportplatz-Nähe, sind also echte Tiefenbroicher, und so werden die Öffnungszeiten zum Trainingsbetrieb und rund um die Fußballspiele erheblich erweitert. „Jetzt hoffen wir alle, dass die Öffnung möglichst bald wieder erlaubt ist“, sagt Andreas Eckert. „Auch Nicht-Mitglieder sind jederzeit willkommen.“