Fußball, Kreisliga A : ASV ist der glückliche Sieger im Kreisliga-Derby

Lintorf Der Aufsteiger in die Kreisliga A, der ASV Tiefenbroich, schlägt in Lintorf zu den optimalen Zeitpunkten zu: zum 1:0, dann zum 2:1 zur Pause und zum 3:2 zum Abpfiff.

Während RWL mit nur einem Zähler aus bislang drei Saisonspielen direkt vor den Abstiegsrängen steht, ist der ASV auf Rang fünf geklettert. Es läuft also hervorragend für den Aufsteiger. „Wir haben eine junge Truppe, die technisch im oberen Bereich der Kreisliga A mitspielen kann“, findet Franco Martino, der erst zwei Wochen vor Saisonstart das Traineramt an der Sohlstättenstraße übernommen hatte. „So, wie ich eigentlich spielen lassen will, daran müssen wir immer noch arbeiten. Wir sind da erst am Anfang von dem, was wir in ein paar Wochen zu leisten imstande sind“, glaubt Martino.