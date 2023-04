Fußball, Kreisliga A Für Spannung ist im Derby gesorgt

Wolfgang Schulte hat mehr als 40 Jahre die Geschäfte des SV Hösel geführt. Und am Fußballklub vom Neuhaus hängt der frühere Turu-Torwart unverändert, obwohl er inzwischen mit Thomas Sommer einen vorzüglichen Nachfolger anlernte. Am Donnerstag um 20 Uhr spielen seine Blau-Weißen in der Kreisliga A beim ASV Tiefenbroich, und auf dieses ewig junge Derby freut sich der weiter in Bochum wohnende Ex-Funktionär ungebremst: „Es kommen viele Fans mit. Der Vorstand ohnehin. Der Kampf um den Meistertitel ist schließlich wieder voll entbrannt, und wir sind dabei.“ Mit der tollen Serie von zuletzt sieben Siegen in Folge sind seine Höseler auf drei Punkte dran am Tabellenführer SG Benrath-Hassels und an dessen engstem Verfolger CfR Links (beide 66 Punkte).