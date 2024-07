Umbruch bei Ratingen 04/19 II Mit Jugend und Geschwindigkeit

Georg Hanna, der neue Fußballtrainer von Ratingen 04/19, nahm sich jetzt eine Woche Urlaub in der Vorbereitung zur neuen Bezirksliga-Saison. „Wir haben das alle so gewollt“, sagt der Sportliche Leiter Tobias Krampe. „Georg muss auch einmal ausspannen, wir haben bisher knallhart gearbeitet.“ Krampe hat nun mit Robin Martens einen neuen Co-Trainer an den Götschenbeck gelockt, und der stand im Heim-Testspiel gegen den ASV Tiefenbroich schon an der Seitenlinie.