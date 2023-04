Fußball, Kreisliga A Kunda übergibt ASV an Michaelis

Beim ASV Tiefenbroich gibt es wieder einmal Riesenärger im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A. Das Heimspiel gegen GSC Hellas am Mittwochabend ging 1:2 (0:0) verloren, es war die fünfte Niederlage in Folge, und gleich nach dem Abpfiff erklärten die beiden Trainer Bernd Kunda und Michael Herrgesell ihren sofortigen Rücktritt. Auch der Betreuer August Schuller ist künftig nicht mehr dabei. „Wir haben die Mannschaft zuletzt nicht mehr so erreicht, wie wir es wollten“, sagt Kunda dazu. Jeder im Ratinger Fußball kennt die hervorragenden Fachkenntnisse des Trios Kunda, Hergesell und Schuller. Und die stetige Ehrlichkeit bei der Spielanalyse. Jeder wird deshalb verstehen, dass hier die genau richtige Entscheidung getroffen wurde.