Fußball-Kreisliga A ASV Tiefenbroich setzt auf Kontinuität

Von Platz 13 also geht es in die Rückrunde. Alle Ränge dahinter können Abstiegsplätze sein. Dazu sagt Trainer Bernd Kunda: „Wir, also das Trainergespann und der Vorstand, haben uns zusammengesetzt. Wir machen weiter wie bisher und auch am Kader wird nichts geändert. So richtig zufrieden sind wir natürlich nicht mit dem gegenwärtigen Tabellenstand, es ist reichlich Luft nach oben. Aber es gibt auch kaum einen wirklichen Grund zur Besorgnis. Die Mannschaft ist sehr noch sehr jung und wir alle wollen schnellstens wieder weg vom Gefahrenbereich.“ Fast die Hälfte der Mannschaft ist in den letzten beiden Jahren erst aus der eigenen A-Jugend heraus gekommen.