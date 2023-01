Leichtathletik Das sind die Zeiten des 43. Neujahrslaufs beim ASC

Die exakten Zeiten des 43. Neujahrslaufes hat der veranstaltende ASC Ratingen West nun auf seiner Homepage www.asc-ratingen.de veröffentlicht. Über die zehn Kilometer gewann Rachid Soufi aus Düsseldorf in 32:05 Minuten vor Dominik Fabianowski (TV Refrath/32:55) und Maciek Miereczko (maciek-lauftrainer.de/33:04). Die Frauen-Konkurrenz entschied Melanie Linder aus Düsseldorf als Gesamt-20. in 39:04 Minuten vor Clara Hildt (SFD/39:49) und Christl Dörschel (SG Wenden/39:50). Als bester Ratinger kam der bei Leichtathletik-Veranstaltungen für den SFD startende Alexander Goßmann als Gesamt-Sechster in 35:10 Minuten ins Ziel. Schnellste Ratingerin war Nadine Böger vom Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 als Gesamt-38., viertschnellste Frau und Dritte der Altersklasse (AK) W45 in 41:07 Minuten.