Aus den Vereinen ASC Ratingen West lädt zum Tag der offenen Tür am 1. Mai

Wer am Mai-Feiertag noch etwas für die Familie und sportliche Betätigung sucht, könnte beim ASC Ratingen West am Montag zwischen 11 und 15 Uhr fündig werden. Der Breitensportverein lädt dann zu seinem Tag der offenen Tür auf die Anlage an der Gothaer Straße ein, die verschiedenen Abteilungen präsentieren sich und ihr Angebot dort. So wird es etwa einen Geschicklichkeitsparcours auf dem Tennisplatz geben, Kinderspiele, Fahrradfahren, eine Messung der Schussgeschwindigkeit beim Fußball, Kleinfeld-Tennis und auch Flugshows der Modellflug-Abteilung. „Wir freuen uns auf hoffentlich frühlingshaftes Wetter und viele Gäste, die unsere Angebote an den verschiedenen Stationen ausprobieren wollen“, sagt André ten Freyhaus, der nach fünf Jahren Pause wieder ins Präsidium gewählt wurde: Er ist nun zweiter Vorsitzender des ASC, zuvor war er bereits elf Jahren ehrenamtlicher Geschäftsführer.