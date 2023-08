Aus den Vereinen ASC belebt Ratingen West seit 50 Jahren

Unter den rund 200 Gästen, die bis weit in den Abend an der Gothaer Straße waren, waren unter anderem Sven Pallessen, Präsident des TV Ratingen, und Werner Schierenbeck. Den Ehrenpräsidenten des ASC hob der jetzige Vorsitzende Ludger Abs in seiner Rede heraus und würdigte, dass der Klub seit der Gründung am 8. Mai 1973 unter seiner Ägide stark gewachsen sei und sein Angebot erweitert habe, etwa um ein Bewegungszentrum und eine Tennishalle. Zudem gab es stets kleine Spezialangebote wie Intercrosse, Streethockey, Darts, Cricket oder Modellflug.