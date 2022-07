Golf : Höseler Golf-Jugend räumt im heimischen Klub ab

Antonia Steiner und Tim Bertenbreiter vom GC Hösel haben das Junior Golf Masters in ihrem Heimatklub gewonnen. Foto: GCH

Hösel Bei der Premiere der Junior Rhein/Ruhr Masters auf dem Gelände des Golfclubs Hösel gewinnen Tim Bertenbreiter und Antonia Steiner die Bruttowertung in der Gesamtwertung und in ihrer Altersklasse.

Der Golfclub Hösel (GCH) hat Premiere gefeiert: Erstmalig machten die German Junior Rhein/Ruhr Masters Station im Klub. Mit 80 Spielerinnen und Spielern aus nah und fern war das Teilnehmerfeld gut besetzt. 70 Jugendliche traten mit einem einstelligen Handicap-Index an. Mit 26 Spieler/innen war die Höseler Jugend vertreten und mischte auf den drei Runden kräftig mit. Neben den begehrten Preisen in der Gesamt- und Altersklassenwertung gab es Weltranglistenpunkte.

Nach einem langen Finaltag konnte die Höseler Jugend 14 von 26 Wertungen gewinnen und erhielt vom Veranstalter interessante Preise, wie die Teilnahme an einer Eselwanderung, die Möglichkeit Stand-Up-Paddeln auszuprobieren oder die müden Füße nach dem Golfen durch eine Fußzonenreflexmassage zu verwöhnen. Die Bruttowertung gewannen Tim Bertenbreiter und Antonia Steiner (beide GC Hösel) in der Gesamtwertung und in ihrer Altersklasse.