Für den guten Zweck : Angerland Lauftreff bewegt sich für krebskranke Kinder

Lintorf Da der Nikolauslauf durch die Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, fehlten dem Verein „Gänseblümchen“ Spenden für krebskranke Kinder und ihre Familien. Der Angerland Lauftreff Lintorf half.

In Anlehnung an den Nikolauslauf, zu dem normalerweise jedes Jahr rund 100 Freizeitsportler zur Wasserburg Haus zum Haus kommen, markierte der ALT einen Briefkasten in Lintorf mit einer Nikolausmütze und fungierte ihn so zu einer Spendenbox und einem Etappenziel um. Alle Mitglieder des Lauftreffs waren dann aufgerufen, ihre sportliche Runde – natürlich unter Einhaltung der Corona-Auflagen – mit dem Einwurf einer Spende zu verbinden.