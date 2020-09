Stabübergabe im Jugendfußball : Geier übernimmt von Schulz bei 04/19

André Schulz (links) übergibt den Jugendfußball von 04/19 an Dominic Geier. Foto: RSV

Ratingen Nach neun Jahren übergibt André Schulz den Posten des Jugendobmanns an Dominic Geier, bleibt dem Fußball-Oberligisten aber im Seniorenbereich treu. Der neue Mann freut sich auf die Aufgabe, den Jugendbereich weiter zu entwickeln.

Das ist fast schon das Ende einer Ära: Nach neun Jahren stellt sich Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 in der Jugendabteilung neu auf, der geschätzte André Schulz, der diese Aufgabe immer mit sehr viel Energie ausgeführt hat, übergibt sein Amt nun an Dominic Geier. Der ist im Trainerteam der A-Jugend tätig und war bisher für den Spielbetrieb im Jugendbereich zuständig. „Mit seinem unermüdlichen Einsatz und seinen Kompetenzen im Vereins- und Verbandswesen“ ist der Verein davon überzeugt, dass er mit seinem Funktionsteam den Jugendbereich von 04/19 weiter nach vorne bringen wird.

Schulz, der dem Verein als Seniroen-Koordinator erhalten bleibt und im administrativen Bereich den handelnden Personen weiterhin mit seiner Erfahrung zur Seite stehen wird, blickt zufrieden auf eine schöne und erfolgreiche Zeit zurück: „Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die in den letzten neun Jahren beim RSV 04/19 mit mir zusammengearbeitet haben. Mein Dank geht natürlich auch an meine Familie, die den Weg mit mir zusammen bestritten hat. Ich wünsche auf diesem Weg meinem Nachfolger Dominic Geier alles Gute.“

Geier freut sich auf seine neue Aufgabe und sagt: „André hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir im Jugendbereich eine so tolle Basis haben. Unsere guten Strukturen möchte ich jetzt Schritt für Schritt weiterentwickeln. Außerdem ist es mir wichtig, dass wir in Zukunft noch nachhaltiger arbeiten. Dabei freue ich mich, dass ich zusammen mit Reinhold Mauermann und unseren Koordinatoren ein tolles Funktionsteam um mich habe, das mich prima unterstützen wird.“

Der Vorstand um Präsident Jens Stieghorst und seinen Stellvertreter Michael Schneider freut sich über einen guten und fließenden Übergang und begrüßt die neue Konstellation: „Unser Dank gilt unserem langjährigen Mitstreiter André Schulz für die geleistete Arbeit, und wir freuen uns, dass er dem Verein in anderer Position erhalten bleibt. Dominic Geier wünschen wir viel Glück, Erfolg und in erster Linie Spaß für die neue Aufgabe, für die er unser vollstes Vertrauen genießt.“ 22 Jugendmannschaften stellt 04/19 in dieser Saison.