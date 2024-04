Deutsche Meisterschaften in Berlin Duo des TV Ratingen im Wasser mit Olympia-Teilnehmern

Spannender Spitzensport war bei den Deutschen Meisterschaften der Schwimmer in Berlin garantiert. Denn neben möglichst guten Platzierungen bei den nationalen Titelkämpfen standen vor allem die Qualifikationen für die Olympischen Spiele in Paris im Mittelpunkt. Somit waren alle deutschen Spitzenathleten in Top-Verfassung, die Ränge in der Berliner SSE-Sportanlage voll besetzt und die Angeuerungen lautstark. Die Sportler dankten es mit Top-Leistungen in vielen Lagen und weiteren erfolgreichen Qualifikationen für Olympia.