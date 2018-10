Eishockey: Aliens verlieren in Soest nach Penaltyschießen

Aliens verlieren in Soest nach Penaltyschießen

Ratingen (asch) Müde und abgekämpft saßen sie da, die Spieler der Ratinger Ice Aliens. Es gab noch was zu Essen nach dem Spiel des Eishockey-Regionalligisten gegen Neuss. Und das brauchten sie auch, der 3:2-Erfolg gegen das erwartete Kellerkind war ein hartes Stück Arbeit. „Wir haben nicht wirklich gut gespielt“, sagte Stürmer Tim Brazda, der einen Treffer zum Erfolg beisteuerte.

Was angesichts der Ausfälle auch erwartbar war. „Immerhin haben wir heute 40 Minuten gut gespielt und nicht nur 20“, befand Trainer Krystian Sikorski. „Das ist ja schon ein Fortschritt.“ Der allerdings gegen einen Gegner des Kalibers Neuss auch erwartbar ist.

Doch die Aliens sind noch lange nicht dort, wo sie hinwollen: Auch im zweiten Spiel des Wochenendes taten sich die Außerirdischen sehr schwer. Bei der Soester EG, die mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison gestartet war, vergaben die Ratinger eine Zwei-Tore-Führung, mussten am Ende ins Penaltyschießen. Dort unterlagen sie überraschend – weil Igor Furda nach zwei Vorlagen im Spiel noch den entscheidenden Strafschuss verwandelte: 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1).

Simon Klemmer brachte die Außerirdischen nach Vorlage von Marvin Cohut bereits nach fünf Minuten in Führung, Maxi Bleyer erhöhte zehn Minuten später zur beruhigenden Pausenführung. Doch die Soester schlugen im Mitteldrittel zurück: Martin Benes gelang der Anschlusstreffer, in der 34. Minute war es Dennis Klinge, der den Ausgleich erzielte. Dabei blieb es auch, die Partie ging ins Penaltyschießen. Dort vergaben Tim Brazda, Haiko Hirsch und Max Bleyer für die Aliens, die somit nur einen Punkt aus Soest mitnehmen. In der Tabelle sind die Aliens nun Vierter mit zehn Punkten, hinter Hamm, Neuwied und Diez-Limburg